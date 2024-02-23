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徐衣显主持召开市政府第25次常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:18

市政府第25次常务会议要求
严管项目严控支出发挥财政资金效益
生态优先标本兼治加快建设美丽洛阳

　　昨日，市长徐衣显主持召开市政府第25次常务会议，传达学习习近平总书记近期发表的重要文章等精神，研究政府投资项目管理、“过紧日子”、构建全国统一大市场、生态环境保护、燃气管道查险除患等工作。

　　会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的《必须坚持人民至上》《加强文化遗产保护传承弘扬中华优秀传统文化》等重要文章精神。徐衣显强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于“人民至上”的立场观点方法，落实“四下基层”制度，深入践行“浦江经验”，用心用情办好民生实事，增强群众获得感、幸福感、安全感。要坚决守牢文物保护紫线，扎实推进中华文明探源工程，深入实施文旅文创融合战略，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

　　会议研究了政府投资项目管理、“过紧日子”等工作。徐衣显强调，各级各部门要认清大局大势，转变发展方式。要树牢新发展理念，站位发展全局、辩证分析形势、坚定信心决心，用足用好政策资源，完善投资融资机制，防范化解政府债务、企业债务，持续推进转型发展，巩固经济回升向好态势。要严格分类管理，压实各方责任。坚持市级统筹、县区主体、协调联动，完善政府投资项目管理细则，精准化分级分类，规范化审核把关、全程化监督管理，形成项目论证、决策审批、资金审核、责任追究闭环机制，坚决杜绝新增政府隐性债务。要强化预算约束，习惯“过紧日子”。树牢“大财政”理念，创新“四资”运作，做大财政“蛋糕”，算清收支“细账”，兜牢“三保”底线，大力压减非重点、非刚性支出，多渠道开源节流、精细化提质增效，确保财政运行平稳平衡。要统筹发展安全，兜牢民生底线。坚持以人民为中心发展思想，尽力而为、量力而行，切实保障就业、教育、医疗、养老等普惠性、基础性、兜底性民生支出，解决群众急难愁盼问题。

　　会议研究了生态环境治理和水生态环境建设等工作。徐衣显强调，要认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，持续改善环境质量，筑牢高质量发展绿色屏障。要坚持问题导向，持续推进污染防治攻坚，有效改善黄河流域水生态环境，提高生态环境治理现代化水平。要坚持“治建调”并举，推进“四大结构”调整，推动绿色低碳转型，加快建设美丽洛阳。

　　会议研究了城镇燃气管道设施专项治理暨安全隐患排查整治工作。徐衣显强调，要牢固树立安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感全力抓好燃气安全。要全面排查隐患，层层压实责任，强力推进整改，守护群众生命财产安全。要多措并举，突出11项整治事项，加快更新改造。要从严打击“黑窝点”“黑气瓶”等违法违规行为，不断提升智能化监测水平。要健全常态督导检查机制，加强社会面宣传教育，形成群防群治良好局面。

　　会议还研究了落实全国统一大市场建设要求、市政府立法工作计划、交通项目建设、国企整合等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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