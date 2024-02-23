洛阳养老服务中心：2365本图书为特困供养人员打造精神家园

11日，在市养老服务中心，一场图书捐赠活动如期举行。活动的背后，是一个暖心的故事。

11日，在市养老服务中心，一场图书捐赠活动如期举行。活动的背后，是一个暖心的故事。

今年春节前夕，市养老服务中心依照规定接收了一批年满18周岁、来自市儿童福利院的特困供养人员。这些特困供养人员虽然已经成年，但还是儿童心智。

“他们到这儿以后，就向我们反映，在市儿童福利院的时候有绘本看，到了这里也希望可以看绘本。”市养老服务中心负责人说，这些特困供养人员的心智水平虽然不及同龄人，但他们渴望读书的态度，深深打动了所有工作人员。

为了满足特困供养人员阅读绘本的需求，市养老服务中心发动员工捐书，希望大家把家里的绘本捐献出来。然而，仅仅依靠员工的捐赠，无法满足特困供养人员的阅读需求，怎么办？

于是，市养老服务中心向辖区街道寻求帮助。之后，该中心与邙岭路街道共同召开了红色众筹党建联席会议。会上，邙岭路街道黎明社区干部表示，可发动辖区内的重要单位、爱心居民捐献图书。就这样，一个月时间，他们共募集到2365本爱心图书。

这些图书以绘本为主，主要由黎明化工研究院、洛阳边防检查站、民航飞行学院洛阳分院及爱心居民捐赠。

在捐赠活动现场，看到摆在桌上的图书，这些特困供养人员异常开心。

“这里就是他们的家，应该有家一样的温暖。”该中心负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 吕清波 邵丹丹）