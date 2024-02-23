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洛阳养老服务中心：2365本图书为特困供养人员打造精神家园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.17 08:44

　　11日，在市养老服务中心，一场图书捐赠活动如期举行。活动的背后，是一个暖心的故事。

　　今年春节前夕，市养老服务中心依照规定接收了一批年满18周岁、来自市儿童福利院的特困供养人员。这些特困供养人员虽然已经成年，但还是儿童心智。

　　“他们到这儿以后，就向我们反映，在市儿童福利院的时候有绘本看，到了这里也希望可以看绘本。”市养老服务中心负责人说，这些特困供养人员的心智水平虽然不及同龄人，但他们渴望读书的态度，深深打动了所有工作人员。

　　为了满足特困供养人员阅读绘本的需求，市养老服务中心发动员工捐书，希望大家把家里的绘本捐献出来。然而，仅仅依靠员工的捐赠，无法满足特困供养人员的阅读需求，怎么办？

　　于是，市养老服务中心向辖区街道寻求帮助。之后，该中心与邙岭路街道共同召开了红色众筹党建联席会议。会上，邙岭路街道黎明社区干部表示，可发动辖区内的重要单位、爱心居民捐献图书。就这样，一个月时间，他们共募集到2365本爱心图书。

　　这些图书以绘本为主，主要由黎明化工研究院、洛阳边防检查站、民航飞行学院洛阳分院及爱心居民捐赠。

　　在捐赠活动现场，看到摆在桌上的图书，这些特困供养人员异常开心。

　　“这里就是他们的家，应该有家一样的温暖。”该中心负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 吕清波 邵丹丹）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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