洛阳市委政研室走进社区宣传国家安全知识

在第九个全民国家安全教育日到来之际，15日，市委政策研究室党员干部走进洛龙区学府街道，向社区居民发放国家安全知识宣传手册，通过面对面宣讲、现场答疑等讲解国家安全法相关内容。
在第九个全民国家安全教育日到来之际，15日，市委政策研究室党员干部走进洛龙区学府街道，向社区居民发放国家安全知识宣传手册，通过面对面宣讲、现场答疑等讲解国家安全法相关内容。
在第九个全民国家安全教育日到来之际，15日，市委政策研究室党员干部走进洛龙区学府街道，向社区居民发放国家安全知识宣传手册，通过面对面宣讲、现场答疑等讲解国家安全法相关内容。工作人员还利用社区微信群发布趣味短视频，开展形式多样的宣教活动，推动总体国家安全观深入人心，营造全民共筑安全屏障的浓厚氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴静 摄）
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