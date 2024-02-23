洛阳移动邀请客户穿汉服赏牡丹 徜徉心服务

烟花四月，牡丹盛开。今日，洛阳移动邀请客户共聚隋唐城遗址植物园，着汉服、赏牡丹、评服务，通过汉服踏青、游园赏花、拍照打卡等多种形式“徜徉心服务共赏好春光”。让传统“历史文化”与新时代“心级服务”碰撞出“心”火花。

烟花四月，牡丹盛开。今日，洛阳移动邀请客户共聚隋唐城遗址植物园，着汉服、赏牡丹、评服务，通过汉服踏青、游园赏花、拍照打卡等多种形式“徜徉心服务 共赏好春光”。让传统“历史文化”与新时代“心级服务”碰撞出“心”火花。

近年来，随着国风、汉服潮持续升温，新一代年轻人对历史文化的认同感、情绪值拉满，本次活动特邀请了以大学生客户为主体的汉服爱好者参加，一方面在青年客户群中传播河南移动心级服务理念，另一方面也满足了年轻人对汉服新时尚的体验需求。

“移动组织这个活动太赞了！平时因为课程忙，很多课程都是通过手机端实现的，可以说生活学习和手机已经息息相关了，手机成了身体离不开的‘器官’。我无意中看到移动这个征集活动，平时也想找时间体验一把汉服，没想到报名后今天就让我美梦成真，既体验了汉服，又沉浸式感受了花开时节动京城的牡丹魅力！”洛阳师范学院在校生秋雨表示。

活动现场，大家摆造型、秀风采，形成了一道青春靓丽的风景线，吸引了众多游客纷纷驻足观看、拍照。活动中，洛阳移动网络工程师现场宣讲了牡丹文化节期间的网络服务保障安排，从网络覆盖优化、网络监控等多个维度进行了讲解，普及移动5G-A网络为代表的新质生产力对文旅的助推和深远影响，展现为八方游客享受高质量的网络服务的积极作为和担当，充分诠释“心级服务 让爱连接”、“网络升级 让爱更暖”的服务精髓。

一直以来，洛阳移动始终坚持以“人民为中心”的发展思想，不断创新服务形式、提升服务品质。下一步，洛阳移动将继续积极践行“心级服务”承诺，同时在传承弘扬传统文化中不断强化责任担当，让广大客户在传统与现代的交融中沉浸式感受“洛阳花城”的无限魅力。(朱小媛)