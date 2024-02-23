今晚油价调整！加满一箱油将多花8元左右

洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年4月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、195元。

洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年4月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、195元。

折合升价，92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.17元。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花8元左右。⑥