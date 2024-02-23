解锁2024茗茶生意新增量 快手磁力引擎产业带商家赋能会落地昆明

深度赋能产业带是快手磁力引擎商家业务在2024年的重点方向。整合平台优势资源，将集中在几个核心产业带重点发力。

深度赋能产业带是快手磁力引擎商家业务在2024年的重点方向。整合平台优势资源，将集中在几个核心产业带重点发力。4月11日，快手磁力引擎茗茶产业带商家赋能会在昆明召开。云南省商务厅数字商务和信息化处处长李智斌莅临指导，快手磁力引擎商家业务负责人康乐携官方团队，与产业带商家、代理、合作伙伴们共同探讨茶行业发展趋势，以及实现生意跃迁的经营方法论等，助力产业带商家解锁更多生意增量。

会上，快手官方团队带来平台流量形态及政策解读、商家成长与商业运营方法、用户生态洞察、常用工具介绍、商家赋能服务体系宣讲等内容，旨在推动新入局的商家实现从0到1的突破，帮助有一定经营能力的商家取得业绩上的冲刺，让更多茗茶产业带商家在快手实现转型与生意增长。

快手电商在2023年GMV突破万亿规模，持续获取市场份额，在快手持续经营的商家也都取得比较好的成绩。从流量形态与经营逻辑来看，快手是公域+私域的逻辑，既有流动的流量，也有沉淀而来的留量带动增长。因此，快手希望具有长期经营意识的商家到来并且稳定经营下去。

快手磁力引擎商家业务食品行业销售负责人李晨提到，快手强调“有恒心者有恒产”。在市场竞争日益激烈的今天，快手除了提供充足的流量，打造持续经营、长期经营的环境，还会在供应链管理、运营能力上赋能商家。

为助力茗茶产业带商家实现生意跃迁，快手电商传统茶行业负责人周凯毅围绕行业生态分享了快手茗茶商家成长方法。他指出，2023年快手电商茗茶行业类目GMV增幅超58%，卖家数增幅超81%，买家数增幅超109%，订单量增幅超113%。蓬勃发展的快手茗茶赛道大有可为，因此平台不仅提供“分销+自播”双驱动的新商冷启阶段扶持，还打造出了包括春茶节在内的全年营销活动。

正值春茶上新之际，快手磁力引擎商家业务食品饮料行业营销策略专家刘淑明为产业带商家带来用户生态洞察、商业运营方法等内容分享。数据显示，快手茗茶用户中，男女买家占比均衡，31-50岁+为消费主力，41岁+男性增长更为显著，18-23岁年轻客群的增量也不容忽视；普洱买家则逐渐年轻化，18-30岁男性买家渗透率增长显著，年轻客群成品类人群增长点。此外还剖析了全年每个季度的爆品类目以及逐步爆发的送礼场景下的茶叶需求，为商家选品和投流短视频素材方向上给出了清晰可发力的参考路径。

针对产业带商家的冷启难、粉丝少等经营问题，快手茶行业百万主播@龙小豆说茶分享了从0到200万+粉丝的经营成长历程。被授予“茶文化产业带星推官”的他，详细讲解定人设、选视觉、定内容、组货品、懂投放的经营思路，希望带动更多源头茶农生意提升，并期待通过达人流量优势让更多好茶直达消费者，打响昆明茗茶产业带名片。

快手磁力学堂行业培训负责人王菲则分享了以“招”“育”“扩”为核心的招培一体化产业带商家服务模式，并重点讲解兼具内容力、货品力、流量力、运营力的产业带商家培养“四力”模型。从培训赋能的角度出发，快手也希望通过全周期伴教式培养，进一步提升产业带商家的经营效能。

一直以来，快手始终关注、扎根产业带的发展，致力于通过短视频、直播的形式多元赋能，与产业带商家们同发展共进步。面向未来，快手将持续深入产业带，通过丰富的平台活动以及切实的资源支持，推动产业带商家不断转型升级。让更多商家在快手看到生意的另一种可能，在长期经营的理念下，持续解锁生意增长的更好通道。