洛阳启动2024年市级中试基地备案工作

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2024年市级中试基地即日起开始备案。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2024年市级中试基地即日起开始备案。

中试是科研成果从“实验室”走向“生产线”的必由之路，中试基地建设是洛阳推动产学研深度融合的重要抓手。今年备案工作中，申请备案的中试基地须具备独立的场地，中试场地及配套设施面积不低于2000平方米；拥有承担中试任务必需的专用设备、检验检测设备，设备原值在2000万元以上；至少拥有3条能够提供数据模拟等的中试线，或至少已开展中试项目15项，其中至少成功实现10项成果的样品化、产品化等。

洛阳对市级中试基地实行定期绩效考核评价，其中获评“优秀”的中试基地，或首次备案为省级中试基地的，市财政将给予30万元一次性奖励。有意申报的单位，需将相关申报材料报送至所在县区科技管理部门进行初审，并经由相关部门于5月28日前报送至洛阳市科技局。咨询电话：0379-63932963。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 陈孟洲 文/图）