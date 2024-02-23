提醒！4月17日洛阳万里茶道博物馆临时闭馆

今日，“隋唐大运河文化博物馆”官微发布公告称，因洛阳万里茶道博物馆馆内设备检修，2024年4月17日临时闭馆一天，4月18日起正常开放。
今日，“隋唐大运河文化博物馆”官微发布公告称，因洛阳万里茶道博物馆馆内设备检修，2024年4月17日临时闭馆一天，4月18日起正常开放。
今日，“隋唐大运河文化博物馆”官微发布公告称，因洛阳万里茶道博物馆馆内设备检修，2024年4月17日临时闭馆一天，4月18日起正常开放。具体内容如下：
洛阳万里茶道博物馆临时闭馆公告
尊敬的游客朋友：
因洛阳万里茶道博物馆馆内设备检修，2024年4月17日临时闭馆一天，4月18日起正常开放，洛阳万里茶道博物馆感谢您的支持与理解！
特此公告。
2024年4月15日
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