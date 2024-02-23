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工作人员热情服务 老人写信表示感谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 08:43

　　“南山牡丹园工作人员服务热情，我要给他们点个赞。”12日，市民谢女士说。

　　谢女士今年74岁，家住涧西区珠江路升龙城小区。10日上午，她和老伴儿乘坐公交车，到南山牡丹园游玩，在张沟社区站下车，又步行了一段路到达南山牡丹园。

　　老两口游玩后，觉得有些累，准备返回时遇到困难。“来时是下坡路，走了20多分钟，回去变成了上坡路，坡长且陡。”谢女士说，她和老伴儿腿脚不好，这可难住了他们。

　　原本，他们想叫一辆出租车送他们到公交车站，但等了很长时间也没等到。无奈，他们来到南山牡丹园游客服务中心求助，接待他们的工作人员让他们不要着急，并告诉他们，南山牡丹园的电瓶车可将他们送到公交站台。

　　在这名工作人员的安排下，谢女士和老伴儿坐上了电瓶车。“当时的情况是，开电瓶车的小伙儿还得等几名赏花游客来之后，才能把电瓶车开走。”谢女士说，那名小伙儿担心他们等的时间太长，恰好他的同事又开了一辆电瓶车过来，于是又安排同事将他们送到了公交站台。

　　谢女士说，这几名工作人员视游客为亲人，她和老伴儿很感动，手写了一封感谢信，感谢这些工作人员。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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