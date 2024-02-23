平顶山市慈善总会来洛考察

14日，平顶山市慈善总会来洛考察交流慈善工作。

14日，平顶山市慈善总会来洛考察交流慈善工作。

座谈会上，洛阳市慈善联合总会介绍了工作开展情况，以及“幸福家园”村社互助工程实施情况。平顶山市慈善总会介绍了县区基层慈善组织建设、慈善应急救助、慈善文化宣传等方面的经验做法。

市政协原主席、市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长杨炳旭在座谈交流时表示，平顶山市慈善总会的工作经验，为洛阳提供了学习借鉴。洛阳市慈善联合总会将与平顶山市慈善总会加强交流互动，深入细致谋划工作，携手为促进慈善事业高质量发展作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 段卓奇)