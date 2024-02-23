激浊扬清树新风 ——2023年洛阳市“扫黄打非”工作综述

扎实开展“护苗”“净网”“秋风”等专项行动，出动执法检查力量7840余人次，收缴非法出版物13万余件；积极推进“扫黄打非”进基层，5个基层站点入选省级示范点；常态化开展“绿书签”行动等，护航未成年人成长…… 扎实开展“护苗”“净网”“秋风”等专项行动，出动执法检查力量7840余人次，收缴非法出版物13万余件；积极推进“扫黄打非”进基层，5个基层站点入选省级示范点；常态化开展“绿书签”行动等，护航未成年人成长…… 去年以来，全市“扫黄打非”战线深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实全国、全省“扫黄打非”工作会议精神和市委部署，围绕护安全、防风险、正风气、促发展工作目标，突出首要任务，注重守正创新，发扬斗争精神，坚持日常监管与专项行动相结合、查办案件与宣传教育相结合、网下清查与网上净化相结合，积极营造风清气正的社会文化环境。 紧盯关键环节 推动“扫黄打非”工作见实效 “扫黄打非”是保障人民群众安居乐业、党和国家事业长治久安的基础性工程。我市始终把“扫黄打非”工作摆在重要位置，强化组织领导，紧盯关键环节，有力有序推进工作开展。完善“扫黄打非”相关工作责任制度，细化成员单位工作职责和任务分工，确保责任明确、任务落实，遇到情况能够及时响应、高效协同、联动处置。全市新闻出版、邮政、交通、市场监管等部门紧盯印刷、寄运、市场等关键环节，全链条全过程加强出版物市场监管，督促引导印刷发行单位守法合规经营，形成“扫黄打非”全方位防控格局。 网络是“扫黄打非”主战场。我市网信、公安等部门加强网络有害信息线索会商分析研判，依托“净网”“护苗”“清朗”等专项行动，开展涉未成年人有害信息专项整治，靶向整治低俗色情、网络暴力等网络乱象，营造风清气正的网络环境。 聚力强基固本 激活基层神经末梢 “扫黄打非”重点在基层，难点也在基层。我市注重面向基层，发挥群众主体作用，激发群众参与意识，推动“扫黄打非”工作末端落实、提质增效。 进基层工作有深度—— 我市加强“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，积极开展示范点创建，推动“扫黄打非”进基层与新时代文明实践中心、邻里中心、精神文明创建、平安建设等工作有机结合，增强“扫黄打非”工作的感召力、凝聚力、实效性。 区域联防协作有力度—— 我市与邻近城市签订“扫黄打非”联防联治工作协议，进一步加强信息联通、案件联办、市场联查、队伍联建，互相学习先进经验，合力打击涉黄涉非违法违规行为，着力构建联打、联防、联控、联治的“扫黄打非”工作格局。 创新宣传有热度—— 我市各级“扫黄打非”部门联合各成员单位，创新开展微视频宣讲、非遗剪纸、绘画手抄报、快板等多种形式的宣传教育活动，动员社会各界支持参与“扫黄打非”工作，营造良好的社会氛围。 聚焦“护苗”行动 培育清朗文化净土 涧西区联合洛阳市剪纸艺术研究会开展“绿书签”行动主题剪纸活动，大力倡导绿色阅读、文明上网；汝阳县组织小学生开展手绘“护苗”风筝活动，引导未成年人远离“黄”“非”等危害；老城区以洛邑古城景区承办第七届王者荣耀全国大赛河南赛区晋级赛为契机，开展“扫黄打非”进景区“护苗”宣传活动…… 保护青少年身心健康，是“扫黄打非”工作的一项重要职责。全市各县区广泛开展“护苗”进校园、“绿书签”行动、网络安全进课堂等系列活动，充分发挥学校主阵地、主课堂、主渠道作用，同时注重家庭、学校、社会协同发力，共同帮助未成年人扣好人生第一粒扣子。 “‘扫黄打非’工作是一项系统工程，需要各有关部门和社会各界群众广泛参与，形成合力。”市“扫黄打非”工作小组办公室有关负责人表示，下一步将持续深化“扫黄打非”工作，聚焦网络主战场，突出未成年人保护导向，统筹协调各方力量，扎实推动年度“扫黄打非”工作创新开展、求实求效，在全社会营造良好社会文化环境。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 尹松峰）