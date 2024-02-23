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同程旅行发布“五一”旅行趋势报告 洛阳入选热度涨幅榜TOP10
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.15 18:51

　　日前，同程旅行发布《2024五一假期旅行趋势报告》，洛阳入选“五一”假期目的地热度涨幅榜TOP10。

　　同程旅行数据显示，清明假期后一周，“五一”相关旅游搜索热度环比上涨超7倍。从游客预订数据来看，中长线旅游和出境游市场快速增长，游客出游距离和出游天数都有明显增长。

　　今年以来，国内各地文旅部门纷纷在社交媒体平台发力，让游客挖到众多旅游度假目的地中的“潜力股”。音乐演出、影视剧取景、创新型旅游活动，让这些“潜力股”进一步引发关注，旅行趋势热度明显上涨。同程旅行数据显示，烟台、延边、迪庆、威海、萍乡、黄山、泰安、洛阳、秦皇岛、丽水入选今年“五一”假期目的地热度涨幅榜前十。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）

　　
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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