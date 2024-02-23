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洛阳9岁姑娘携队友夺得全国业余女子围棋锦标赛团体冠军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.15 17:51

　　15日，洛报融媒记者从洛阳市围棋协会获悉，在刚刚结束的2024年“燕大杯”全国业余女子围棋锦标赛上，洛阳9岁姑娘郭千羽代表河南围棋协会参赛，并携手队友为河南夺得丙组团体冠军。

　　一年一度的全国业余女子围棋锦标赛由中国围棋协会主办，是目前国内水平最高的女子业余围棋传统赛事，每年定期在河北秦皇岛市举行。目前活跃在我国女子围棋赛场的大部分女国手都曾是该项全国赛事的常客。郭千羽目前就读于东方第二小学，与本次大赛的丙组对手平均年龄小两岁，但是她发扬敢打敢拼、沉着冷静的顽强拼搏精神，和队友一起创造佳绩，从全国30多个省份代表队中脱颖而出，荣获全国团体冠军，受到了赛事组委会和中国围棋协会领导的高度赞扬。

　　郭千羽4岁半开始学围棋，现为业余围棋4段，她人小志气大，能吃苦、有毅力，每周要上4次围棋课，时间安排得井然有序。

　　凭着对围棋的一腔热爱，郭千羽在围棋领域取得了优异的成绩。近两年，她两度参加全省最高规格的围棋比赛——河南省围棋锦标赛，两次获得相应年龄组的全省团体第一名，创下洛阳青少年围棋选手近10年来在该项目上的最好成绩。去年在东京举行的首届中日青少年围棋交流大会上，她代表中国表现优异，夺得团体比赛第二名。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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