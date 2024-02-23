4月16日牡丹花情预报

洛阳人惯见奇葩，桃李花开未当花。须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

洛阳人惯见奇葩，桃李花开未当花。须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

中国国花园：全园共有580多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的56%，主要分布在东门内广场、二乔亭、国花台、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋等处。其中：盛开的牡丹品种有莲鹤、白神、白峰、日向、五大洲、宣阳门等；初开的牡丹品种有首案红、紫红殿、岛锦、太阳、胡红等。园内二月兰、樱花等竞相绽放。

中国国花园

隋唐城遗址植物园：全园共有650多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的62%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有银丝贯顶、烟绒紫、浪花锦、胡红、蓝田玉等；初开的牡丹品种有什样锦牡丹、圣代、陇原红、翠幕、芳纪等。另外，千姿牡丹园内绣球荚蒾、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

王城公园：全园共有580多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的55%，主要分布在牡丹仙子、甘棠洲、王城春早、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有初乌、花王、新国色、天衣、葛巾紫、首案红等；初开的牡丹品种有春柳、海黄、长寿乐、名望、镰田锦、麟凤等。园内黄刺玫、棣棠、木香等争奇斗艳。

洛阳市王城公园

国家牡丹园：全园共有约590个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的50%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台、广场两侧、江南、西北牡丹收集区等处。其中：盛开的牡丹品种有日月锦、姚黄、如花似玉、青龙卧墨池、芳纪、绿幕隐玉等；初开的牡丹品种有豆绿、垂头蓝、软枝蓝、五洲红、肉芙蓉、玉面桃花等。园内紫藤、海棠、丁香、棣棠、杜鹃、樱花等争奇斗艳。

南山牡丹园：全园共有约120个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的30%，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、国际郁金香、花道、木栈道两侧等区域。主要品种有姚黄、豆绿、绿香球、朝衣、富贵满堂、岛锦等盛开。另外，国际芍药区种植有朱利伊莉、阿伦、红色魅力、迷你、美之碗、珊瑚魅力等20多个进口精品芍药陆续开放，园内的月季、海棠、樱花、梨花等竞相绽放。

南山牡丹园

天香牡丹园：全园共有约79个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的62%，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有祥云、脂红、雪桂、大胡红、金星雪浪、夜光白、花蝴蝶、天香紫、彩蝶、玉玺映月、粉楼台、日暮、锦帐芙蓉、葵花红、朱砂垒等；初开的牡丹品种有春红娇艳、晨红、姚黄、金桂飘香、花游、魏紫、璎珞宝珠、旭港、酒醉杨妃、冠世墨玉等。园内晚樱、丁香、碧桃、北美海棠、梨花海棠等争奇斗艳。

天香牡丹园

国际牡丹园：全园共有150多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的45%，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园、万芳园和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有老君紫、翰墨丹青、户川寒、麻姑献寿、东篱银菊、皇嘉门等；初开的牡丹品种有岛大臣、花大臣、八千代椿、岛根圣代、白王狮子、镰田锦等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、玫瑰忍冬、海棠、樱花、樱花等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有520多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在国花坛、精品观赏区、天王台等处。其中：盛开的牡丹品种有层叠多娇、鲁粉、梨园春、春柳、卷叶红、新日月等；初开的牡丹品种有黄冠、红辉狮子、红蔷薇、红梅飞雪、蝴蝶探雪等。园内郁金香、樱花等争奇斗艳。

主要游园牡丹情况：

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月15日