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丰富游客体验！洛阳开展“文旅深一度”景区快闪活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.15 16:43

　　诗朗诵、汉服秀……13日，一场汉服快闪活动在洛阳市王城公园上演，吸引了不少游客驻足观看。

　　该活动是今年“河洛欢歌·广场文化月”活动之一——“文旅深一度”景区快闪活动。今年“河洛欢歌·广场文化月”活动期间，洛阳市文化馆组织文艺志愿者在洛阳各主要牡丹观赏园开展文化艺术进景区快闪活动，主要包括牡丹服饰和汉服展示、合唱、朗诵、舞蹈等表演，进一步丰富游客旅游体验。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛瑞佳 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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