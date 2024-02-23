【古都夜八点】观夜演看夜景 夜游龙门业态丰富

13日晚7点，夜色下的龙门石窟景区仿佛比日间更加热闹。不少外地车辆陆陆续续驶入西北服务区停车场，游客们纷纷期待在暮色中，万龛石壁在伊河畔熠熠生辉的场景。

13日晚7点，夜色下的龙门石窟景区仿佛比日间更加热闹。不少外地车辆陆陆续续驶入西北服务区停车场，游客们纷纷期待在暮色中，万龛石壁在伊河畔熠熠生辉的场景。

行至龙门古街，戏台前，一场舞狮表演令赶路的游客们停下脚步。两只红、黄相间的“狮子”威风凛凛，它们时而在高桌上腾挪跳跃，时而昂首阔步、巡视顾盼，尽显王者风范。演出结束后，“狮子”还走进人群，和游客亲密互动，游客们纷纷伸出手去抚摸它们毛茸茸的脑袋。

紧接着，歌曲互动节目点燃了现场。舞台上，歌手随机弹唱歌曲，观众们则进行有奖问答，台下不少游客踊跃上台参与。“太幸运了，今天不仅看到了卢舍那大佛，还赶上了猜歌赢香囊，体验感拉满。”来自广东的游客金女士激动地说。

为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，3月20日，龙门石窟景区重启夜游项目，并新增龙门古街夜间演艺，半个多月来，吸引不少游客前来观赏，龙门夜景也在互联网上“刷屏”。

“大大小小的佛龛造像在千余盏灯饰的装扮下，如梦似幻！”在龙门石窟奉先寺，第二次来洛的游客高齐说，“上次来龙门石窟没遇上开放夜游，有些遗憾，这次在网上刷到夜游开放后特意来看看，确实非常震撼，和白天游览有不一样的感觉。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 实习生 辛欣 孙淼淼 文/图）