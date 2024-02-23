4月20日、21日，洛阳龙门站将增开临时旅客列车

13日，洛报融媒记者获悉，为满足旅客出行需求，4月20日、21日，铁路部门将增开洛阳龙门站至郑州东站的G7992次临时旅客列车，该列车于当日22时54分，从洛阳龙门站始发。
13日，洛报融媒记者获悉，为满足旅客出行需求，4月20日、21日，铁路部门将增开洛阳龙门站至郑州东站的G7992次临时旅客列车，该列车于当日22时54分，从洛阳龙门站始发。
13日，洛报融媒记者获悉，为满足旅客出行需求，4月20日、21日，铁路部门将增开洛阳龙门站至郑州东站的G7992次临时旅客列车，该列车于当日22时54分，从洛阳龙门站始发。有出行需要的旅客，可通过12306官方网站购买车票。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 文/图)
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