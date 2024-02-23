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洛阳交警部门严查“飙车炸街”违法行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 11:04

　　随着天气逐渐转热，改装车、摩托车“飙车炸街”现象有所抬头。这种行为不仅违法而且危险。为持续深入打击这一违法行为，洛阳交警部门目前已启动为期一个月的“飙车炸街”违法犯罪行为专项整治行动。

　　近日，洛阳交警部门公布一批此类案例：3月18日23时20分许，21岁的宋某驾驶无号牌两轮摩托车行驶至某路段时，撞住道路中心隔离花坛，导致宋某死亡、车辆受损；3月29日17时19分许，程某驾驶一辆大功率摩托车行驶至某村一路口处时，与一辆小型车相撞，导致程某受重伤，两车不同程度受损。

　　洛阳交警部门提醒，“飙车炸街”涉及噪音扰民、非法改装、追逐竞驶等违法行为。改变车身颜色，更换发动机、车身或车架，重新打刻发动机号码或车辆识别代号等；更换与原车尺寸不同的轮毂，加尾翼，加大包围，改灯光、排气等均属于非法改装。私自改装的车辆不仅涉嫌非法改、拼装，往往也存在“飙车”、超速行驶、高分贝噪声扰民等交通违法行为，带来严重交通安全隐患和噪声污染。

　　根据相关规定，擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据，驾驶人将被处以罚款并责令恢复原状；驾驶拼装的机动车上道路行驶，驾驶人将被处以罚款并吊销机动车驾驶证。刑法还规定，在道路上驾驶机动车追逐竞驶情节恶劣，以及醉酒驾驶机动车的行为均可能构成危险驾驶罪，驾驶人将被处拘役，并处罚金。

　　关于危险驾驶罪，刑法第一百三十三条规定，在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的；(二)醉酒驾驶机动车的；(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。

　　机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。

　　有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

　　交警部门同时提醒，要自觉抵制“飙车炸街”行为，如发现违法行为可拨打122进行举报。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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