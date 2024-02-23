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我市启动铸牢中华民族共同体意识暨民族宗教政策法规宣传月活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 08:43

　　11日，洛阳市铸牢中华民族共同体意识暨民族宗教政策法规宣传月活动启动。市委常委、统战部部长韩治群参加相关活动。

　　在宣传月期间，我市各县区将引导广大干部群众、民族宗教界人士深入学习贯彻党的二十大精神，习近平法治思想，习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，深入贯彻落实中央、省委民族工作会议精神和全国、全省宗教工作会议精神，开展民族宗教政策法规知识宣传活动，为民族宗教工作开展营造良好法治环境。同时，还将引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，不断促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐，进一步铸牢中华民族共同体意识，奋力推动洛阳民族宗教工作高质量发展。

　　本次活动由市委统战部主办，市委宣传部协办，市民族宗教事务局、洛龙区政府承办。启动仪式现场通过播放民族团结进步创建宣传片、发放“明白纸”、设置宣传展板和政策咨询台等形式，展示洛阳民族宗教工作成效，深入宣传民族宗教政策法规。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 党文阁 蒋琳洁)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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