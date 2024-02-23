洛阳召开全市安全生产治本攻坚三年行动动员部署视频会议

昨日，我市召开安全生产治本攻坚三年行动动员部署视频会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，认真落实国家和省关于安全生产治本攻坚三年行动的决策部署，研究我市具体落实措施，对相关工作再动员、再部署、再推动。市长、市安委会主任徐衣显出席会议并讲话。

徐衣显在全市安全生产治本攻坚三年行动动员部署视频会议上强调

人民至上聚力攻坚守牢发展底线红线

标本兼治常态长效筑牢本质安全根基

昨日，我市召开安全生产治本攻坚三年行动动员部署视频会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，认真落实国家和省关于安全生产治本攻坚三年行动的决策部署，研究我市具体落实措施，对相关工作再动员、再部署、再推动。市长、市安委会主任徐衣显出席会议并讲话。

徐衣显指出，开展安全生产治本攻坚三年行动，是实现高质量发展和高水平安全良性互动的重大部署，是解决制约安全生产深层次矛盾问题的迫切需要，必须全面系统补短板、强弱项，不断提升本质安全水平，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。他强调，要保持清醒忧患，坚决扛牢政治责任。各级各部门要坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，把开展安全生产治本攻坚三年行动作为安全生产工作的主抓手，保持“时时放心不下”的责任感，增强“一失万无”的忧患意识，锚定“三个全面形成、一个双下降”主要目标，进一步提高政治站位，压实责任链条，项目化、清单化、台账化落实落细国家、省工作方案，坚决守牢发展底线红线。要聚焦重点关键，扎实推进治本攻坚。要把握节点目标，标本兼治、重在治本，高质量完成2024年至2026年阶段性目标，推动三年行动走深走实。要坚持源头治理，推动源头管控制度化、隐患排查专业化、自查自改常态化、精准执法长效化、责任倒查机制化，提升隐患排查整治质量。要聚焦重点任务，围绕“人、机、管”等关键要素，统筹开展煤矿、非煤矿山、老旧燃气管道等重点行业设备更新和营运客货车、住宅电梯等以旧换新工作，全面提高生产管理运维的机械化、自动化、数字化、智能化水平。要层层压实责任，动真碰硬务实求效。要严密责任闭环，加强统筹调度，强化部门协同，严格落实“党政同责”“一岗双责”和“三管三必须”要求，建立每月研判、每季通报、年底交账工作推进机制。要压实主体责任，督促企业加大安全投入、建强安全队伍、加强内部管理，实现企业安全生产工作“三个转变”，全面提升企业安全防控能力水平。要严格督导检查，紧盯重点时段、重点领域、重点部位，明察暗访、动态跟踪，抓早抓小“治未病”，努力把风险隐患消灭在萌芽状态。要严肃追责问责，按照“四不放过”原则，以铁心、铁面、铁腕查责追责问责，用“铁”的制度规范各类安全生产行为，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

牛刚、王国辉、楚国剑、李刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)