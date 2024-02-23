最新提醒！龙门石窟13日、14日门票预约已接近饱和

12日晚，龙门石窟景区微信公众号发布提醒称，4月13日、14日龙门石窟景区门票预约已接近饱和。
12日晚，龙门石窟景区微信公众号发布提醒称，4月13日、14日龙门石窟景区门票预约已接近饱和。
12日晚，龙门石窟景区微信公众号发布提醒称，4月13日、14日龙门石窟景区门票预约已接近饱和。
4月13日、14日龙门石窟景区门票预约最新提醒
尊敬的游客朋友：
4月13日、14日龙门石窟景区门票预约已接近饱和。已预约的游客请按照预约时段有序入园参观，尚未预约成功的游客请错峰出行。
详情请咨询：0379-65980972
龙门石窟景区
2024年4月12日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605