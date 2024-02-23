10日，洛阳市与泰国南邦市签署友好交流城市意向书，将在文化交流、旅游推介、国际教育、城市交往等多领域开展深入交流合作。

10日，洛阳市与泰国南邦市签署友好交流城市意向书，将在文化交流、旅游推介、国际教育、城市交往等多领域开展深入交流合作。

泰国南邦市是泰国南邦府的首府(省会)，距曼谷600公里，城内环境优雅，有南邦鲁安寺、大象保护中心等景点，保留了完整的泰国传统文化、建筑、美食以及民间工艺，当地居民仍以马车为交通工具，超1/3的居住人口是华人华侨。

根据意向书，双方将本着相互平等、相互尊重和互惠互利的原则，在教育、旅游、文化、历史古迹保护等领域开展务实合作。同时双方将共同推进早日缔结友好交流城市，促进两地人民交流交往，拓展多领域互利合作，积极助力中泰文化交流互鉴。

近年来，洛阳与泰国的文化交流、民间交往、经贸往来紧密频繁，泰国正大集团在洛累计投资超200亿元，洛阳至曼谷航线成为疫情以来洛阳恢复的首条国际航线，更加密切了中泰两国人员往来、货物运输、经济交流。自改革开放以来，洛阳市已先后与法国图尔市、俄罗斯陶里亚蒂市等20个城市缔结友好城市、友好交流城市或签署友好交流城市意向书等。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚笛）