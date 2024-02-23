即日起至5月5日，穿汉服来这里可免费领取“洛阳礼物”

“扇子太漂亮了，和我今天穿的汉服适配度很高，谢谢洛阳！”11日下午，洛阳地铁一号线周王城广场站内，身着汉服的吉林游客王淼淼刚一下车就收到了一份特殊的“洛阳礼物”——牡丹团扇，她惊喜万分，连连赞叹洛阳人的热情好客。

“扇子太漂亮了，和我今天穿的汉服适配度很高，谢谢洛阳！”11日下午，洛阳地铁一号线周王城广场站内，身着汉服的吉林游客王淼淼刚一下车就收到了一份特殊的“洛阳礼物”——牡丹团扇，她惊喜万分，连连赞叹洛阳人的热情好客。

和一般的牡丹团扇不同，王淼淼手中的这把牡丹团扇可是由洛阳书画家现场创作完成的。记者在周王城广场站内看到，多名书画家正挥舞笔墨，助力魏紫、姚黄、洛阳红、二乔、豆绿等牡丹跃然纸上，再搭配上行云流水的书法，很快，一把把洛阳特色的文创牡丹团扇就“新鲜出炉”了。

据悉，该活动由西工区委宣传部联合西工区新时代文明实践中心、团区委、区文旅局等部门开展，旨在为更多来洛游客留下美好的“洛阳印象”。

在现场，除了穿汉服游客能免费领到牡丹团扇外，精心设置的牡丹诗词主题墙也成为过往游客市民拍照的临时“网红景点”，邮政部门更是把邮局“搬”了过来，游客可在这里免费邮寄带有洛阳特色的明信片。同时，“红马甲”志愿者化身主持人，在线提问洛阳美食、景点、历史等相关问题，与游客深度互动，并送出小礼品。

“洛阳太有意思了，一个地铁站都够我玩一个小时。”安徽游客刘瑞兹说，这把牡丹团扇很有意义，因为这是洛阳送给她的礼物，这次旅行是她与洛阳的“双向奔赴”，“书画老师还按我的要求，把‘考研上岸’四个字写在了扇子上，太珍贵了，我一定好好保存。”

记者从西工区了解到，即日起至5月5日，该主题活动将在每天17:30至18:30于周王城广场地铁站与游客见面，旨在为更多游客创设了解洛阳的窗口，给他们多一个爱上洛阳的理由。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 荣青云 文/图)