华夏银行洛阳分行开展“零钱包”活动 温暖老年群体

为全面贯彻人民银行拒收人民币现金专项整治工作，进一步规范现金收付行为，切实增强现金支付服务的便捷性，优化现金流通服务环境，华夏银行洛阳分行全面启动“温情相伴，零钱包助力”活动，为老年群体送上贴心关怀。

为全面贯彻人民银行拒收人民币现金专项整治工作，进一步规范现金收付行为，切实增强现金支付服务的便捷性，优化现金流通服务环境，华夏银行洛阳分行全面启动“温情相伴，零钱包助力”活动，为老年群体送上贴心关怀。

4月11日，该行走进定鼎门社区，上门为老年人现场办理“零钱包”兑换，帮助老年人解决零钞备付的问题。同时，现场对金融知识、现金支付、防诈识诈、账户使用安全等内容进行了普及，进一步提高老年群体安全用卡、保护老年人群财产安全，免受非法侵害，努力践行商业银行的社会责任。而此次活动兑换的“零钱包”，更是赢得了广大老年朋友的喜爱。据了解，该行根据客户使用零钞现金的场景和需求，分别定制200元、300元、500元等固定金额的零钱包，该包具有防水功能，轻便易携带。客户也可以根据自身经营需要，向银行定制兑换其他金额的零钱包。现场这一举措不仅解决了老年人在使用支付工具时的资金问题，还让他们感受到了银行对老年人的关爱和尊重。

据了解，该行已建立常态化零钱包兑换机制，网点内开设零钱包兑换、残损钞收兑绿色通道，确保消费者“随来随兑，随兑随走”，现金服务便利化水平不断提升。同时，该行制定配套方案，线上服务更加突出人性化，充分考虑老年人习惯，便于老年人使用。如在老年人使用时可加大加粗字体方便老年人识别等。线下渠道进一步优化流程、简化手续，不断改善老年人服务体验，与线上服务融合发展、互为补充。切实保障老年人基本服务需要。

下一步，华夏银行洛阳分行将持续认真落实支付服务工作要求，不断提升智能化服务水平，完善服务保障措施，建立长效服务机制。为网格化区域的社区人群，特别是老年朋友和境外来华人员提供更加便利、更加友好的现金支付环境。