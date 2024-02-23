特殊“洛阳礼” 暖了游客心

4月洛阳，牡丹飘香。近日，涧西区厂前一社区的10余名青少年以牡丹为题、扇面为纸，创意制作出一把把牡丹团扇，并走上街头，将这些手工团扇赠予身穿汉服前来赏花的外地游客。
4月洛阳，牡丹飘香。近日，涧西区厂前一社区的10余名青少年以牡丹为题、扇面为纸，创意制作出一把把牡丹团扇，并走上街头，将这些手工团扇赠予身穿汉服前来赏花的外地游客。
4月洛阳，牡丹飘香。近日，涧西区厂前一社区的10余名青少年以牡丹为题、扇面为纸，创意制作出一把把牡丹团扇，并走上街头，将这些手工团扇赠予身穿汉服前来赏花的外地游客。收到这份特殊的“洛阳礼”，不少游客在惊喜之余连连点赞。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 鹿倩倩 段聪 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605