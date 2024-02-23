特殊“洛阳礼” 暖了游客心

4月洛阳，牡丹飘香。近日，涧西区厂前一社区的10余名青少年以牡丹为题、扇面为纸，创意制作出一把把牡丹团扇，并走上街头，将这些手工团扇赠予身穿汉服前来赏花的外地游客。

4月洛阳，牡丹飘香。近日，涧西区厂前一社区的10余名青少年以牡丹为题、扇面为纸，创意制作出一把把牡丹团扇，并走上街头，将这些手工团扇赠予身穿汉服前来赏花的外地游客。收到这份特殊的“洛阳礼”，不少游客在惊喜之余连连点赞。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 鹿倩倩 段聪 摄影报道）