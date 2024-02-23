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徐衣显与中铁七局集团董事长师建军举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 18:42

　　10日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中铁七局集团党委书记、董事长师建军举行工作会谈，双方围绕基础设施建设、城市提质、地企合作等进行深入交流，达成广泛共识，取得积极成果。

　　徐衣显向师建军一行的到来表示欢迎，对中铁七局集团长期以来对洛阳城市提质和经济社会发展的支持表示感谢。他说，洛阳区位优势明显、产业体系完备、资源禀赋优越，是国家区域性中心城市、黄河流域重要节点城市、中原城市群副中心城市。近年来，全市上下积极抢抓新时代推动中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，风口产业乘势而起，重大项目落地开花，沉浸旅游火爆全网，人流、物流、客流加速集聚，正朝着特大城市的发展目标迈进，对产业升级、路网完善、生活配套、城市提质等方面提出了更高要求。中铁七局集团作为驻豫大型央企，综合实力雄厚，运营经验丰富，与洛阳有着广泛坚实的合作基础，结下了互利共赢的累累硕果，也为双方深化全方位战略合作打开了更为广阔的空间。希望中铁七局集团进一步发挥全产业链优势，聚焦城市更新、基础建设等重点领域，务实谋划一批“投、融、建、营”项目，探索多元化、多层面、多渠道合作新模式，打造共建共享、优势互补、互利共赢的合作共同体，助力洛阳打造宜居宜业宜游宜乐宜创的高品质幸福城市。

　　师建军说，洛阳区位好、基础优、动力足、潜力大，是中铁七局集团重要布局区域。中铁七局集团正由“工程承包商”向“城市服务商”转型，下一步将充分发挥自身优势，深入对接洛阳发展需求，积极谋划基础设施建设、片区开发运营等重大项目，提升合作层次、创新合作模式、拓展合作领域，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　中铁七局集团副总经理史垚、副市长李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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