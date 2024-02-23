十城联动搭台为各地文旅“上分”

四月的洛阳，牡丹是当之无愧的“顶流”。近日，由洛阳日报社牵头组织策划的“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道为牡丹再添热度，十省名城联动，共扬国色美名，一场自洛阳而起的“牡丹之约”，成为各地网友竞相推介家乡、互通有无的平台。

四月的洛阳，牡丹是当之无愧的“顶流”。近日，由洛阳日报社牵头组织策划的“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道为牡丹再添热度，十省名城联动，共扬国色美名，一场自洛阳而起的“牡丹之约”，成为各地网友竞相推介家乡、互通有无的平台。

“牡丹让山河四省、豫苏鲁皖一家亲”“大家齐心协力共同发展好牡丹产业”“洛阳牡丹和菏泽牡丹都要去看看”……在洛阳日报社旗下媒体“掌上洛阳·洛视频”发布的“九个城市游客可免费参观洛阳牡丹阁景区”短视频下方，来自全国各地的网友火热互动，纷纷为各地文旅“上分”。

甘肃网友“希林”说：“欢迎大家来临夏玩，吃手抓羊肉、酿皮子、甜胚子，喝盖碗茶，品黄酒。”来自安徽的网友“张大侠”说：“洛阳是真的不错，周六就从亳州奔过去。”来自河北的网友“欧耶耶耶”在@一群朋友后说：“邢台人免费，这咱得去啊！”朋友们则纷纷附和：“去，一定要去洛阳。”

还有不少网友热情高涨，纷纷借评论区推介起自己家乡的牡丹：“我们亳州是药用牡丹的主产区，药用牡丹种植面积超过20万亩。”“我们临夏是冠绝陇上的牡丹之城，清朝诗人吴镇曾感叹‘牡丹随处有，胜绝是河州’。”“我们彭州种植牡丹已有上千年历史，陆游曾在《天彭牡丹谱》中提到‘牡丹在中州，洛阳为第一；在蜀，天彭为第一’。”……

作为从古至今备受喜爱的“花王”，牡丹在全国的种植地远不止参与本次联动报道活动的10座城市。在评论区，不少其他城市的网友看得“心痒痒”，迫不及待发出疑问：“为什么没有天水？”“怎么没有邯郸呢？”“为啥没常熟呢？”“能带贵州一起吗？”“湖南的城市为什么没有？”“重庆也想一起联动”……这是网友们对“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道的认可，更是牡丹这朵“国民之花”所引发的情感共鸣。

10日上午，由《洛阳日报》发起的微博话题“牡丹才是春天的卷王”得到10座牡丹名城的积极响应，短短数小时阅读量超过530万，各地集中展示以牡丹为主题的文旅新业态、新场景，携手助推牡丹“流量”转化为发展实效。

12日上午，参与本次活动的10座城市将共同开启大型融媒体直播活动，敬请期待。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）