洛阳农村部分计划生育家庭子女可申请中招加分

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台和新闻热线66778866咨询中招加分政策。为此，洛报融媒记者采访了洛阳市卫健委人口监测与家庭发展科有关负责人，为大家作出详细解答。

“我们是农村家庭的双女户，孩子中招时能加几分？”“我们是孟津区农村户口家庭，独生子女报考洛阳主城区的高中能加分吗？”近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台和新闻热线66778866咨询中招加分政策。为此，洛报融媒记者采访了洛阳市卫健委人口监测与家庭发展科有关负责人，为大家作出详细解答。

●如今已执行三孩政策了，农村独生子女还能享受加分政策吗？

按照有关规定，本人及父母均为洛阳市辖区农村居民户口或界定为农村居民户口，领取《独生子女父母光荣证》的独生子女家庭或政策内双女家庭子女，本人当年参加中招考试，报考本县(区)高中的，在其原有的中招学业成绩基础上奖励10分(以下简称农村部分计划生育家庭子女中招加分政策或加分政策)。

需要说明的是，该加分政策虽然是为独生子女加分，但本质上属于对国家实行“一孩政策”期间模范执行计划生育政策的独生子女父母和政策内双女父母的奖励政策。因此，享受政策的对象，必须是领取《独生子女父母光荣证》的农村独生子女家庭子女和符合生育政策生育第二个子女的农村双女户子女。虽然只有一个子女，但没办理《独生子女父母光荣证》，或者虽然只有两个女孩，但曾经违反计划生育政策生育过的，均不属于中招加分政策享受对象。

由于农村经济、文化、社会各方面条件与城市存在一定差距，因此，当年对农村实行与城市不同的计划生育政策。中招加分政策属于对农村计划生育家庭的照顾政策，城镇居民不能享受。

此外，中招加分政策属于地方性计划生育奖励政策，市外户籍的在洛阳市无法享受。

●如何界定农村户口？

符合以下任一条件的，均可界定为农村户口。

1.本人及父母均为我市辖区农村户口

2.村改居农村户口转为城镇户口的，在5年过渡期内，仍可享受农村计划生育家庭子女中招加分政策；超过5年过渡期的，不再享受农村计划生育家庭子女中招加分政策。

3.参考省人口计生委豫人口【2011】81号文件中，关于农业户口问题的界定原则。农业户口曾经转为非农业户口，2004年2月27日后又临时将户口转为农村户口的，不能享受中招加分政策。因婚迁等合理原因将户口由城镇转为农村的，必须经卫生健康部门调查核实，属于经村民代表大会或村委会研究同意，和其他村民一样具有享受村民分配(调整)责任田、领取村民福利等权利的，才能享受农村部分计划生育家庭子女中招加分政策。

●什么时间领取《独生子女父母光荣证》有效？如何界定政策内双女户？

《独生子女父母光荣证》应当在2016年前申请领取。2016年国家实行全面二孩生育政策，不再办理《独生子女父母光荣证》。

第一个子女是女孩，符合二孩生育政策生育的第二个子女也是女孩的，属于政策内双女户。曾经违反生育政策生育，虽然现存只有两个女孩的，也不属于政策内双女户。2016年全面二孩政策以后有生育行为的，不属于政策内双女户加分对象。

●申报程序和需要提供的材料有哪些？

符合条件的对象，可到户籍所在地乡(镇、办事处)卫健(计生)部门领取并如实填写《洛阳市农村部分计划生育家庭子女中招学业成绩奖励审批表》(以下简称《审批表》，一式三份)。同时提交本人及父母身份证、户口簿；《独生子女父母光荣证》(独生子女家庭)，二孩生育证或能够证明其二孩生育行为符合生育政策的证明材料(政策内双女户)。

经乡(镇、办事处)卫健(计生)部门初审、县(区)卫健(计生)部门审核，汇总后将符合条件人员名册和《审批表》报同级教育部门，教育部门审核后将《审批表》交就读学校，学校负责将《审批表》装入考生报考材料档案。

●农村独生子女中考优惠加分政策奖励对象的就读范围有哪些？

偃师区、孟津区、新安县、宜阳县、洛宁县、伊川县、嵩县、栾川县、汝阳县的奖励对象，只限定在本县(区)区域内高中就读时享受奖励政策。

涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区的奖励对象，可在市直高中学校就读时享受奖励政策。目前，城市区(除偃师区、孟津区外)范围全覆盖，不再指定学校。

●有需要咨询的事项，请您拨打这些电话

卫健部门：涧西区64823390、西工区63892307、老城区65250121、瀍河区63950729、洛龙区63205074、伊滨区60151992、偃师区67735996、孟津区60217921、新安县67285261、汝阳县68216228、伊川县69350687、嵩县66521518、栾川县66775027、宜阳县68823176、洛宁县66233489、市卫健委63340109。

教育部门：市教育局63254658。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）