86岁的刘忠仁：痴守一方“乐土” 他“乐”在其中

第41届中国洛阳牡丹文化节来临，又到了86岁的刘忠仁一年中最忙碌的时候。作为东方节奏艺术团的总指挥，他要带领30多名团员加班加点排练节目。按他的话说就是，在这一年一度的盛大节日来临之际，他们要用最好的状态向全市人民展示最好的作品。

刘忠仁(右一)指挥大家排练节目

第41届中国洛阳牡丹文化节来临，又到了86岁的刘忠仁一年中最忙碌的时候。作为东方节奏艺术团的总指挥，他要带领30多名团员加班加点排练节目。按他的话说就是，在这一年一度的盛大节日来临之际，他们要用最好的状态向全市人民展示最好的作品。

86岁的他，指挥乐队排练节目

日前，在位于瀍河区的中国中车集团洛阳机车有限公司(原洛阳机车厂)工会文体中心，记者刚踏上台阶，就听到一阵轻快悦耳的演奏声。在一楼的一个房间里，已经退休多年的机车厂职工刘忠仁正带着十几名团员排练节目。他看着乐谱，双手有节奏地挥动，随着他的手势，团员们操起二胡、琵琶、大提琴、小提琴、笛子、扬琴等，或紧迫、或舒缓、或高亢、或低沉的演奏声，铺满了整个房间。“结尾要有力度，不能拖泥带水；开头不太流畅，再来一遍……”刘忠仁说着，又挥起了双手。他精神矍铄，一举一动，很难看出已是86岁高龄的老人。

刘忠仁

“《洗衣歌》《打虎上山》《今天是个好日子》等，都是我们常练常新的曲目，争取在今年的牡丹文化节相关演出中，再次获奖。”排练间隙，刘忠仁自豪地介绍，“东方节奏艺术团主要由两支队伍组成，一支是民乐队，另一支是女生合唱队，现在是民乐队部分队员排练节目。你看，大家的劲头有多大，不管住在涧西、西工，还是老城，每次来文体中心排练，几乎风雨无阻。”

马建民今年74岁，中国民族管弦乐学会会员，是民乐队里吹笛子的高手。平时，他虽活动挺多，但每次排练，都是兴致勃勃地从嘉豫门大街赶过来；王红霞58岁，是团里年龄最小的，从铁路分局退休后，慕名而来。“跟着刘老师能学到很多知识，艺术团搞得红红火火，我们到处演出，丰富了生活，开阔了眼界……”王红霞说。