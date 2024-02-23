洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

86岁的刘忠仁：痴守一方“乐土” 他“乐”在其中
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 08:51
刘忠仁(右一)指挥大家排练节目

　　第41届中国洛阳牡丹文化节来临，又到了86岁的刘忠仁一年中最忙碌的时候。作为东方节奏艺术团的总指挥，他要带领30多名团员加班加点排练节目。按他的话说就是，在这一年一度的盛大节日来临之际，他们要用最好的状态向全市人民展示最好的作品。

　　86岁的他，指挥乐队排练节目

　　日前，在位于瀍河区的中国中车集团洛阳机车有限公司(原洛阳机车厂)工会文体中心，记者刚踏上台阶，就听到一阵轻快悦耳的演奏声。在一楼的一个房间里，已经退休多年的机车厂职工刘忠仁正带着十几名团员排练节目。他看着乐谱，双手有节奏地挥动，随着他的手势，团员们操起二胡、琵琶、大提琴、小提琴、笛子、扬琴等，或紧迫、或舒缓、或高亢、或低沉的演奏声，铺满了整个房间。“结尾要有力度，不能拖泥带水；开头不太流畅，再来一遍……”刘忠仁说着，又挥起了双手。他精神矍铄，一举一动，很难看出已是86岁高龄的老人。

刘忠仁

　　“《洗衣歌》《打虎上山》《今天是个好日子》等，都是我们常练常新的曲目，争取在今年的牡丹文化节相关演出中，再次获奖。”排练间隙，刘忠仁自豪地介绍，“东方节奏艺术团主要由两支队伍组成，一支是民乐队，另一支是女生合唱队，现在是民乐队部分队员排练节目。你看，大家的劲头有多大，不管住在涧西、西工，还是老城，每次来文体中心排练，几乎风雨无阻。”

　　马建民今年74岁，中国民族管弦乐学会会员，是民乐队里吹笛子的高手。平时，他虽活动挺多，但每次排练，都是兴致勃勃地从嘉豫门大街赶过来；王红霞58岁，是团里年龄最小的，从铁路分局退休后，慕名而来。“跟着刘老师能学到很多知识，艺术团搞得红红火火，我们到处演出，丰富了生活，开阔了眼界……”王红霞说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国际护胃日,一起护“胃”健康
    国际护胃日,一起护“胃”健康
    国际护胃日,一起护“胃”健康
        胃是人体的重要器官，但由于工作忙碌、精神紧张、不规律饮食等原因，胃病已成为中青年人群的多发病、常见病。
  • ·孩子误把压缩面膜当奶片吃了
  • ·肾脏不健康有哪些症状表现？
  • ·青年男子突发脑梗，医生提醒这个细节要注意
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 响应十省名城联动 洛阳牡丹阁景区免门票
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳黄河古都一号旅游公路成为热门打卡地
  • 事关旅游年票办理！洛阳发布最新声明
  • 洛阳将打造兼具烟火气与文化味的“洛...
  • 洛阳开元湖公园：牡丹连片绽放 游客拍...
  • 智能化改造发力！中国一拖去年利润创...
  • 今明两天气温回落 本周后半段洛阳气温...
  • 【古都夜八点】洛邑古城夜间演艺人气旺
  • 伊滨区旅游环线激发沿线乡村发展活力
    		•
    百姓呼声
    玄武门大街涉及小区路段计划安装声屏障
    芳林路小学强制学生中午把书包背回家？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    关林庙牡丹花正艳

    国花园拍牡丹

    周王城广场牡丹花

    春的调色板
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605