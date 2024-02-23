昨日下午，市长徐衣显主持召开水生态治理推进会，强调要以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展系列重要讲话精神，坚持问题导向，注重精准施策，突出标本兼治，落实绿色低碳转型战略，深化水环境问题排查整治，持续改善水生态环境质量，巩固提升伊洛河全国美丽河湖建设成效，打造人水和谐幸福样板。 徐衣显主持召开水生态治理推进会

生态优先绿色发展提升碧水环境质量

综合施策常态长效打造幸福美丽河湖 昨日下午，市长徐衣显主持召开水生态治理推进会，强调要以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展系列重要讲话精神，坚持问题导向，注重精准施策，突出标本兼治，落实绿色低碳转型战略，深化水环境问题排查整治，持续改善水生态环境质量，巩固提升伊洛河全国美丽河湖建设成效，打造人水和谐幸福样板。 2024年是黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略提出五周年，也是全面实施《中华人民共和国黄河保护法》的关键一年。徐衣显指出，伊洛河是黄河重要支流之一，入选生态环境部第二批美丽河湖优秀案例。深入推进伊洛河流域水生态治理，是贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的重大政治责任、重要民生工程、重点发展任务。他强调，要胸怀“国之大者”，扛牢政治责任。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持“十六字”治水方针和“四水四定”原则，坚守法律法规、环保标准、环境质量稳定向好“三个底线”，严把准入、执法、督察问责“三个关口”，以高质量生态环境支撑经济社会高质量发展。要坚持问题导向，注重精准施策。树牢底线思维，强化刚性约束，以推进中央生态环境保护督察问题整改为契机，一类一清单、一县(区)一台账，持续提升小流域清淤、清障、护堤“两清一护”综合治理成效，常态化落实河长制、开展“清四乱”，加大执法监管力度，以“点办理”带动“批处理”，确保问题按期销号“清零”。要完善责任闭环，夯实基层基础。落实属地党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任、公众参与责任，形成上下联动、左右协同、条块结合、环环相扣的紧密责任体系，由被动发现变主动作为。努力推进污水处理厂及配套管网建设和运维、城乡供排水一体化建设和改造、饮用水水源地保护等工作，打造幸福美丽河湖，确保水生态环境质量持续向好。要绿色低碳转型，推动常态长效。坚持生态优先、绿色发展，以国家减污降碳协同创新试点城市建设为抓手，坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，完善现代环境治理体系，不断健全长效机制，持续提升治理能力、彰显河湖魅力、增进民生福祉，为黄河流域生态保护和高质量发展作出更大贡献。 李新红、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)