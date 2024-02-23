快手本地生活启动“洛阳团购好物节”，“500个家乡”助力文旅火出圈

春回大地，万物复苏，赏花踏青成为各地文旅发力的新方向。在“牡丹花城”洛阳，成千上万株含苞待放的牡丹正与快手一起，迎来一场“盛唐花会”。近日，快手本地生活开启“洛阳团购好物节”，联合“500个家乡”这一IP，围绕洛阳众多景点进行多维内容生产和体验重塑，让更多老铁看到洛阳好风光。

春回大地，万物复苏，赏花踏青成为各地文旅发力的新方向。在“牡丹花城”洛阳，成千上万株含苞待放的牡丹正与快手一起，迎来一场“盛唐花会”。近日，快手本地生活开启“洛阳团购好物节”，联合“500个家乡”这一IP，围绕洛阳众多景点进行多维内容生产和体验重塑，让更多老铁看到洛阳好风光。

据悉，此次活动将截止至5月3日。活动期间，快手本地生活整合洛阳本地的商家资源，推出低至19.9元的洛阳牡丹园预售单人票、48元的洛阳栾川王府竹海成人票、98元的洛阳红山欢乐谷19项目套票等具备极致性价比的好商品，打造活动专属多日游、周边游等多种特色组合，为用户带来更丰富的旅游消费新体验。

针对此次活动主会场，快手开放了包含开屏在内的多重资源位流量入口，推出人气榜单、爆款热卖等活动专区，并为用户准备了满499减25元、满59减3元两种优惠券，用户通过搜索“洛阳打开100地”即可一站式满足自身多元需求。在线下，快手联动地方媒体、景点单位，共同发起“神都花魁大会”“牡丹花魁主播PK赛”“万人汉服音乐会”等活动，通过线上线下整合营销，助力洛阳酒旅“火出圈”。

为了带动更多老铁用户共游洛阳，快手发起了#洛阳打卡100地话题活动，鼓励城市明星、垂类达人及本地达人在快手分享游玩攻略、实探视频，更好地呈现洛阳之美。对于积极参与的内容创作者，快手将根据其粉丝体量提供最高2000元的现金激励、最高40万流量曝光，优质作品还可享受额外激励扶持。同时，快手还开启了酒旅直播挑战赛，在带货佣金、流量奖励的基础之上，有效开播3场以上的达人可获得最高5000元的现金奖励。

得益于此次活动的营销势能，越来越多的洛阳景区借此契机将自身好风光搬入快手，其中包括寻迹洛神赋、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、中国国花园等。这也折射出，旅游经济正在迎来新一轮繁荣发展周期，旅行社、在线旅行商、酒店、民宿、景区、度假区、旅游零售等经典业态开始重归旅游业“C位”，互联网仍然是行业发展的重要引擎。

“2024年，快手本地生活将持续聚焦酒旅行业，借助7亿老铁在区域上的用户优势，驱动内容、生意加速融合，打通线上线下一体化的消费路径，为线下文旅经济提供更强赋能，让更多优质好景点被看见。”快手本地生活相关负责人表示。