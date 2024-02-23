徐衣显到驻洛央企、科研院所调研“万人助万企”活动开展情况

昨日，市长徐衣显深入轴研所、轴研科技、中信重工、河柴重工、中色科技等部分驻洛央企和科研院所，围绕深化“万人助万企”活动、培育新质生产力，调研科技创新、产业发展、“存量做增量”等工作，实地听取企业诉求，现场协调解决问题，提振企业发展信心，加快实现新旧动能转换质的突破，为构建现代化产业体系提供支撑。

徐衣显在驻洛央企、科研院所调研“万人助万企”活动开展情况时强调

解难题强服务增质效推动高质量发展

优存量扩增量强变量锻造新质生产力

昨日，市长徐衣显深入轴研所、轴研科技、中信重工、河柴重工、中色科技等部分驻洛央企和科研院所，围绕深化“万人助万企”活动、培育新质生产力，调研科技创新、产业发展、“存量做增量”等工作，实地听取企业诉求，现场协调解决问题，提振企业发展信心，加快实现新旧动能转换质的突破，为构建现代化产业体系提供支撑。

轴承产业是洛阳传统优势产业，拥有“一校一所一院一集群”的完备产学研用体系，建立了涵盖上中下游的完整产业链条。国机集团轴研所是我国轴承行业唯一的国家级综合性研究所，为航空航天、大国重器配套多款高性能产品。徐衣显深入空间轴系开发部、精密轴承制造部等处，向企业负责人详细了解科技攻关、产品应用、生产经营、改革改制等情况，指出要着眼长远、完善机制，发挥技术优势，加快与洛轴、河南科技大学等合作组建高能级创新联合体，积极申报国家重点实验室，推动高端轴承开发创新抱团、产业耦合、强链聚群。轴研科技是国产风电轴承行业的技术标杆。徐衣显仔细了解产品研发、应用布局等情况，鼓励企业立足引领定位，深耕风电轴承、盾构机轴承等风口赛道，加快推动由零件向部件拓展，实现“卖产品”和“卖服务”并行。

中信重工深耕重型智能装备制造，去年订单同比增长20%以上。徐衣显深入中信重工重数车间等处，了解企业新业务拓展等情况，叮嘱企业要集聚优质资源、优化空间布局，积极推进矿山机械智能化、装备制造高端化、风电新能创新化等板块，加快与风口关联、向风口转型，更好助力我市“在优质存量上做大增量”。河柴重工是我国船舶行业唯一的大功率高速内燃机研发制造企业。徐衣显认真察看生产、实验等流程，详细了解产品布局、市场拓展等情况，指出要紧盯国家“双碳”战略需求，加强与省零碳内燃动力技术研究院士工作站等高端创新资源合作，强化“卡脖子”关键技术攻关，提升核心竞争力，重塑品牌新优势，培育产业新动能。

中色科技前身为洛阳有色金属加工设计研究院，60年来为中国有色金属加工工业体系的形成和转型升级作出了重要贡献。徐衣显详细了解企业沿革，与企业负责人深入交流工业设计、研究开发、装备制造、技术服务等情况，希望企业对标国际一流，发挥国家级工业设计中心平台优势，打造更多“首台套”“首条线”，催生更多新业态新产品，让科研成果更好地转化为新质生产力。

牛刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)