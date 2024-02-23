提醒！洛阳部分公交线路调整或恢复运营

今日，“洛阳公交”发布消息称，今日起18路外环调整，明日起部分线路恢复原线运营。
今日，“洛阳公交”发布消息称，今日起18路外环调整，明日起部分线路恢复原线运营。
今日，“洛阳公交”发布消息称，今日起18路外环调整，明日起部分线路恢复原线运营。具体内容如下：
18路(外环线路)
因民主街北段、人民街沿线占道停车较多，公交车辆无法正常双向通行，同时人民街与玄武门大街交叉路口设置车辆禁止左转标识。洛阳公交集团自今日起，调整18路外环走向。
线路从春都路东口发车，沿原线行驶至西关后，改走中州东路、新街、玄武门大街、平等街恢复原线。
取消站位：九龙鼎北、唐宫东路承福门大街口东、唐宫东路建安街口、北大街莲花寺街口、北大街玄武门大街口、民主街中州东路口、人民街二市南街口。
新增站位：中州东路民主街口、新街中州东路口北、新街唐宫东路口、玄武门大街人民街口、玄武门大街平等街口。
部分线路恢复原线运营
因广文路(建设路至中州西路段)施工完毕，4月8日起，恢复15路、51路、73路、82路、111路广文路原线运营。⑥
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