洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提醒！洛阳部分公交线路调整或恢复运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交 2024.04.07 18:48

　　今日，“洛阳公交”发布消息称，今日起18路外环调整，明日起部分线路恢复原线运营。具体内容如下：

　　18路(外环线路)

　　因民主街北段、人民街沿线占道停车较多，公交车辆无法正常双向通行，同时人民街与玄武门大街交叉路口设置车辆禁止左转标识。洛阳公交集团自今日起，调整18路外环走向。

　　线路从春都路东口发车，沿原线行驶至西关后，改走中州东路、新街、玄武门大街、平等街恢复原线。

　　取消站位：九龙鼎北、唐宫东路承福门大街口东、唐宫东路建安街口、北大街莲花寺街口、北大街玄武门大街口、民主街中州东路口、人民街二市南街口。

　　新增站位：中州东路民主街口、新街中州东路口北、新街唐宫东路口、玄武门大街人民街口、玄武门大街平等街口。

　　部分线路恢复原线运营

　　因广文路(建设路至中州西路段)施工完毕，4月8日起，恢复15路、51路、73路、82路、111路广文路原线运营。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    肾脏不健康有哪些症状表现？
    肾脏不健康有哪些症状表现？
    肾脏不健康有哪些症状表现？
        身体水肿常表现为晨起时眼睑和下肢部位的水肿，严重者可出现全身性水肿。
  • ·青年男子突发脑梗，医生提醒这个细节要注意
  • ·健康快讯：洛阳市东方人民医院举行回归公益属性两周年大型专家义诊活动
  • ·心里经常“咯噔”是咋回事？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 【古都夜八点】游洛阳 感受古都夜魅力
  • 洛城迎来清明小长假赏花高峰【组图】
  • 隋唐城遗址植物园：牡丹绽放醉游人【...
  • 4月6日牡丹花情预报
  • 清明假期，龙门石窟游人如织【组图】
  • 穿越“古今”！洛阳多个博物馆推出夜...
  • 开放新入口，去洛阳这两家博物馆更方便
  • 【古都夜八点】西工小街：特色街区人气旺
  • 【古都夜八点】夜市、夜食、夜购！洛...
  • 游购古都特色街区 体验别样夜生活【组...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市收取网约车GPS服务费是否合规？
    翠云峰森林公园泄洪渠烂尾威胁小区安全
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    王城公园赏牡丹

    牡丹花开逢君来

    浓艳清雅皆为美

    春的调色板
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605