南京抗日航空烈士纪念馆公布中国籍抗日航空英烈名录 8人籍贯为洛阳

近日，南京抗日航空烈士纪念馆公布了中国籍抗日航空英烈名录，共计1468名英烈，其中8人籍贯为洛阳。

近日，南京抗日航空烈士纪念馆公布了中国籍抗日航空英烈名录，共计1468名英烈，其中8人籍贯为洛阳。

这8名英烈分别是李煜荣、刘树钧、梅倪丹、张志超、赵光磊、崔凤仪、王日铨、吴水清。其中，年龄最小的仅20岁，年龄最大的35岁。

此次公布的内容包括英烈姓名、籍贯、生卒年月等，为航空烈士公墓英烈碑上目前镌刻的信息。

南京抗日航空烈士纪念馆希望通过这种方式，加强英烈信息征集工作，方便更多英烈亲属查询信息，并提供英烈资料；还希望借助包括烈属在内的社会力量发现错误，并予以纠正，以告慰英烈在天之灵。

广大网友如在名录中发现信息错误或未标明准确籍贯的烈士，可及时联系本网或南京抗日航空烈士纪念馆提供相关线索。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）