赏花看景！关林景区一系列精彩活动等您来

4日，洛报融媒记者从洛阳关林管理处获悉，即日起至5月5日，关林为游客准备了一系列精彩活动，丰富大家的赏花体验。

4日，洛报融媒记者从洛阳关林管理处获悉，即日起至5月5日，关林为游客准备了一系列精彩活动，丰富大家的赏花体验。

即日起至5月5日的每个周六，关林景区将在下午3点开启“财富盲盒免费抽”活动，盲盒内不仅有文创精美礼品，更有百元红包、关林特制精美福袋礼品等。

4月13日、20日、28日和5月4日，游客在关林景区可以看到关公身着汉服展示“尚武精神”，再现关公读春秋、拉弓、挥刀等形象。同时，还有以汉代、三国时期服饰为主的汉服展示，古风吟诵《江上行》等演出。活动于上午9点50分开始，演员将与游客进行互动，带领大家沉浸式学习古人的正坐礼、茶礼、作揖礼等。

即日起至5月5日的每周五、周六晚上6点至8点，关林将以“古都夜八点 点亮洛阳城”为主题，开展“着汉服夜观春秋”免费换装打卡活动，有意参与者可在关林游客服务中心集合。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 寇莹 文/图）