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洛阳将开展生产经营单位安全管理体系建设行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.04 09:55

　　根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署，我市将开展生产经营单位安全管理体系建设行动。

　　开展试点

　　结合通用的安全管理体系经验做法，2024年开展安全生产管理体系标准试点工作。2025年依据《企业安全生产标准化管理体系基本规范》《小微企业安全生产标准化管理体系基本规范》，落实全市相关行业安全生产标准化定级办法。

　　打造标杆

　　大力选树各行业安全生产标准化建设标杆企业单位，落实安全生产标准化达标企业在减少检查频次、复产验收优先、优化安全生产责任保险和工伤保险费率、信贷信用等级评定等方面的激励政策。

　　2025年年底前，打造一批安全生产标准化建设示范标杆企业单位，推广安全生产管理体系先进经验。

　　在线监管

　　建立健全消防安全重点单位“五包一”责任制，明确一名行业监管部门干部、一名乡镇(街道)干部、一名社区(村)工作人员、一名消防人员(或派出所人员)、一名专业人员组成小组，实行网格化包保、实名制管理，将所有消防安全重点单位纳入在线监管。

　　矿山减人

　　严格实施矿山安全减人行动。建好用好入井人员唯一性识别、活动轨迹动态监测等技防系统，严厉打击隐瞒入井人数、未佩戴人员定位卡入井和人卡分离等行为。

　　严格执行国家矿山安监局《煤矿单班入井(坑)作业人数限员规定》，机械化综采工作面生产班次作业人数不得超过25人，机械化掘进工作面作业人数不得超过18人，维修工作面(点)单班人数不得超过8人。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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