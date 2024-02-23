中国牡丹有四大栽培品种群，其中花色最全、花型最丰富的中原牡丹品种群品种数量最多，洛阳是中原牡丹品种群主要栽培中心之一。在这繁多的牡丹品种中，还包含一类珍稀牡丹品种。

开栏语

中国牡丹有四大栽培品种群，其中花色最全、花型最丰富的中原牡丹品种群品种数量最多，洛阳是中原牡丹品种群主要栽培中心之一。在这繁多的牡丹品种中，还包含一类珍稀牡丹品种。所谓珍稀牡丹品种，是指全球范围内保存数量稀少，且在一定地域范围内分布有限、受到威胁、濒临灭绝的野生种或数量少、有特色的传统名贵品种及新培育而未大面积推广的牡丹新品种。

目前，洛阳市农林科学院牡丹所拥有野生牡丹资源9个，审定的牡丹新品种60余个。今起开设《河洛珍稀牡丹图鉴》栏目，让读者更好地了解这些“养在深闺人未识”的牡丹风姿，展示洛阳牡丹保护、研究和新品种培育发展情况。敬请关注。

琉璃贯珠

琉璃贯珠

花初开粉黄，盛开白色，皇冠型，常见荷花型、托桂型。外瓣两轮，宽大，基部具浅紫色晕；内瓣密集卷曲，瓣端常有花药残存；柱头红色，房衣紫或紫红色。株型高，直立。大型长叶，肥厚而软。

荷红探春

荷红探春

又名洛阳春晓，洛阳市农林科学院采用人工定向杂交方式选育而成的早花品种。花紫红色，荷花型，花瓣3轮或4轮，花瓣润泽，质地硬，雌雄蕊发育正常，房衣紫红色。植株中高，直立。小型圆叶，叶面光滑，叶背有少量茸毛。该品种花期特早，早于凤丹群体花期2天到3天，且存在一年两次开花现象。2015年通过河南省林木品种审定委员会审定。适合观赏园建设。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 文/图）