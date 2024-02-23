洛平：千年国色何以“正青春”

阅读量1.1亿！4月1日举行的第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式演出，AR虚拟与实景演艺融合，线下观演与线上传播同步，让观众穿越古今，沉浸式感受洛阳年轻态的牡丹文化，直接火上热搜。

美轮美奂的“牡丹花开又逢君”开幕晚会演出现场 洛报融媒·洛阳网记者 曾宪平 鲁博 李卫超 董格非 摄

阅读量1.1亿！4月1日举行的第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式演出，AR虚拟与实景演艺融合，线下观演与线上传播同步，让观众穿越古今，沉浸式感受洛阳年轻态的牡丹文化，直接火上热搜。

41届，洛阳牡丹文化节长盛不衰、常办常新，不断续写“一朵花”带火“一座城”的经典故事。今天，洛阳牡丹依然“长红”，其成功密码为世人所好奇所探寻，或许从今年的开幕式可管中窥豹。

千年国色“正青春”，首在自我生长，而生长的养料，就在河洛文化的肥沃土壤中。唯有扎下根去，才能开出花来。开幕晚会以盛唐文化为基调，巧妙融入洛阳深厚的特色文化，带来一场别开生面的“神都花事”嘉年华。唐装仕女的歌舞《花盛洛阳城》拉开了演出序幕，白居易笔下“花开花落二十日，一城之人皆若狂”的赏花盛景扑面而来；群舞《春日赏花》从刘禹锡的《赏牡丹》中获得灵感，用舞蹈再现“花开时节动京城”的盛景；舞蹈《簪花仕女》取材于唐代名画《簪花仕女图》，仕女以曼妙舞姿展现大唐风韵……国色牡丹的魅力不在“色”，而在“国”，正是从数不清的传世诗篇、典故佳作中不断汲取创意灵感，让优秀文化可观可感可触摸，才能唤醒观众内心深处的文化基因，收获“你永远可以相信洛阳的审美”的点赞。

千年国色“正青春”，更在推陈出新，技术赋能文化表达，文化充盈技术内涵，这正是洛阳牡丹文化不断丰富内涵、刷新高度，并且“甲天下”的原因所在。开幕式现场，AI与文化互融，用科技赋能洛阳传统文化，让国风古韵焕发新生。比如用人工智能技术制作的《锦鲤与花神》首次亮相，借助技术的力量让鲤鱼跃龙门的故事与牡丹仙子合二为一；比如“河洛大鼓+RAP”的《百戏争春图》，现代舞蹈与传统杂技等相互碰撞，再现神都烟火气，这些节目颇具创意创新，符合新文旅发展理念，深受网友特别是“网络原住民”年轻一代的喜欢，因此尽管开幕式费用支出比往年减少2/3，整台晚会却小而美、美而精，引来了亿级流量，发出了广邀天下赏花客的强音。

岁岁年年花相似，年年岁岁节不同。守正创新是河洛文化乃至中华文化生生不息的动力，也是洛阳牡丹文化节常办常新的秘诀。新文旅时代，城市比拼的不是谁的资源和条件更好，而是谁的创意更绝、体验更好，谁能更契合年轻人的口味，比的是新文旅理念的落实功力，从这个意义上讲，洛阳牡丹传奇正面临着一个新的开始！（洛平）