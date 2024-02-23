洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

我市公积金支付首付款首笔业务办结
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 22:15

　　2日，洛阳市住房公积金支付购房首付款首笔业务成功办理，这也标志着“购买中心城区新建商品住房提取住房公积金支付购房首付款”惠民政策正式落地。

　　“我们夫妻这次买房付首付，公积金账户里一共提了将近12万元，太方便了。”办理该笔业务的牛女士介绍，新政策大大减轻了自筹购房首付款的压力，同时自己作为主贷人还在账户内留存了部分资金用于申请住房公积金贷款，今后夫妻俩每月缴存的住房公积金还可以按月冲还贷款。

　　今年年初，市住房公积金管理中心出台新政，支持提取住房公积金支付购房首付款，对购买中心城区新建商品住房且符合提取条件的职工，可申请将本人住房公积金账户内的存储余额作为首付款，一次性划转至所购住房对应房地产开发项目的预售款监管账户。在该政策出台之前，缴存人购房须先自筹全部首付款，在签订合同且备案后方可向公积金中心申请提取。该政策出台后，符合条件的缴存职工可直接申请公积金支付首付款。

　　近年来，洛阳市住房公积金管理中心坚持打好租购并举“组合拳”，在全省率先推出公积金贷款“带押过户”、公积金“认房不认贷”政策，同时加大对多子女家庭、新市民青年人的支持力度。

　　洛阳市住房公积金管理中心相关负责人表示，今后将继续扩大公积金制度受益面，扎实推进新市民、青年人等群体贷款政策优化，充分发挥公积金制度留才稳才作用。同时，加快数字化转型，推进业务管理创新发展，不断提升服务水平，以住房公积金制度优势护航群众安居梦，更好服务洛阳经济社会发展大局。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图 通讯员 韩立军）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    预防“长发公主综合征”,家长莫大意
    预防“长发公主综合征”,家长莫大意
    预防“长发公主综合征”,家长莫大意
        近日，浙江一名5岁女孩确诊“长发公主综合征”的相关话题冲上微博热搜。
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院挂牌两大省级新生儿筛查分中心
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院开展“中国麻醉周”义诊活动
  • ·怎样预防骨质疏松？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 4月来洛阳，你应该知道的牡丹花语！
  • 最新批复！事关从政坊游园临时门票价格
  • 徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
  • 明日全省大降温 洛阳最高气温跌破20℃
  • 一到这些路口就迷糊？洛阳交警来支招
  • 第41届中国洛阳牡丹文化节开幕
  • 洛阳这些单位每年至少组织一次疏散逃...
  • 缅怀革命先烈！洛阳举行清明祭英烈活动
  • 4月1日至15日洛阳旅游订单量增长约50%
  • 周公路·唐宫夜市新增牡丹文化节特别节目
    		•
    百姓呼声
    洛阳市收取网约车GPS服务费是否合规？
    翠云峰森林公园泄洪渠烂尾威胁小区安全
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    老城丽景门

    雨后牡丹

    含苞待放的牡丹

    正是樱花烂漫时
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605