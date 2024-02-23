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洛阳市交警支队：机动车礼让斑马线率达到95%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 22:15

　　

　　主要交通路口行人、非机动车遵章率保持在90%，机动车礼让斑马线率达到95%……今年来，洛阳市交警支队立足“谋划早、标准高、动作快、要求严”，常态开展文明交通提质行动，助力全市高质量创建全国文明城市工作提质增效，交通秩序面貌显著提升。

　　在实际工作中，洛阳市交警支队坚持以“重点路口‘双率’100%”为目标，以行人、非机动车闯红灯、机动车不礼让斑马线等常见违法为重点，持续开展整治行动。今年以来，教育和处罚行人、非机动车交通违法25.4万例，机动车不礼让斑马线4752例，形成高压严管态势，道路交通秩序持续向好。

　　同时，洛阳市交警支队充分发挥新媒体矩阵效应，发布交通安全宣传信息，曝光不文明交通违法1512例，开展文明交通进社区、进学校等“七进”活动500余场次，持续提升广大市民的文明意识、法治意识。下一步，将持续依托邻里中心和“三自”组织，深入探索建立“交警+小区”共治机制，组织辖区交通民警与物业、保安一起，在小区出入口开展文明交通劝导活动，努力将交通管理工作深入社区，构建“人人支持文明交通、人人参与城市管理”的交通共治工作格局。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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