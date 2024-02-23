快讯！2024年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动启动

2日上午，2024年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动启动。
2日上午，2024年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动启动。
2日上午，2024年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动启动。
市委书记江凌，市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁分别率观摩组，对城市区城市提质和文明创建工作进行实地观摩督导。观摩内容主要包括老旧小区改造及邻里中心建设运营、特色街区连片改造提升、文商旅融合步行街、城市提质重点项目建设、重点片区更新等。
观摩活动结束后，洛阳市还将召开工作推进会，对高质量创建全国文明城市和城市提质工作进行点评，对做好下一阶段工作进行安排部署。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 李东慧 梅占国 潘郁 文/图）
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