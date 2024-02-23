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栾川县雁坎村：深山养林麝 “闻香”能致富
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 08:33
雄性林麝

　　清明时节，山峦环抱的栾川县秋扒乡雁坎村天气渐暖。在该村金辉麝业养殖有限公司，40只林麝奔跑、跳跃，累了就吃点儿可口的树叶。刚刚安家不久的它们，在这里适应良好。

　　“这些小家伙可金贵着呢！”雁坎村党支部书记、村委会主任郑金生说，林麝别名獐子、香獐等，是国家一级保护动物。麝香就是成熟雄性林麝香囊中的干燥分泌物，不仅是名贵的中药材，还是一种高级香料，素有“软黄金”之称，目前一克售价约500元。

　　郑金生说，雁坎村地处山区，近几年他一直思考如何因地制宜发展产业。经过考察，他发现林麝养殖在陕西等地已经逐渐产业化，能不能在家乡养林麝呢？

　　“林麝生性胆小，对饲养环境要求较高，场地应位于环境安静、林草茂盛、海拔超过1000米的山坡上，我们村的环境完全符合。”郑金生说，去年1月外出考察，5月他就着手注册公司、申请相关驯养繁殖许可证、建设养殖场，同时组织群众上山采摘林麝喜欢吃的树叶。

饲养员给林麝喂食

　　搞养殖想赚钱，必须掌握核心技术。去年10月，郑金生在陕西宝鸡订购40只林麝后，一行人就留在当地的养殖场跟班学习近4个月。“食物配比、常见疾病应对、幼崽繁育等技术，我们的饲养员都得学到手。”郑金生说。

　　在养殖基地内，63岁的饲养员崔留全正在机器前为林麝准备早餐，胡萝卜、南瓜、白萝卜、树叶，小家伙们爱吃的一应俱全。拎着切成片的食物，他小心翼翼地走进圈舍，仔细观察食盆、水盆及林麝们的粪便。

　　在这里，每只林麝都有自己的独立房间，室内还有一张离地约50厘米的木床，室外则是露天运动场地，方便林麝活动。他说：“今年1月这40只林麝刚到这儿的时候，其中一只出现强烈的应激反应，十来天不吃不喝，愁得我也跟着吃不下饭。”

　　出现这种情况，不能盲目用药，除喂食时间外，饲养员只能偷偷在外观察，好在这只林麝精神状态一直不错，慢慢恢复了过来。崔留全说：“看见它第一次开始吃东西的时候，可把我高兴坏了。”

　　郑金生介绍，这40只林麝马上就满一岁了，即将成年。成年雄性林麝每只每年可采收麝香15克至20克。“母麝更金贵，它们在怀孕和哺乳期，我们还会准备豆浆、红糖等加餐。目前，雌性幼崽每只5万元、雄性幼崽每只3万元。”

　　“我们与北京、上海等药企建立了合作关系，麝香根本不愁销售。”郑金生说，药企一般会派专人到现场监督麝香采集，以确保品质。下一步，公司将进一步扩大养殖规模，带动更多群众参与进来，逐步建立起林麝养殖、活体销售，以及麝香采集、提纯、深加工等全产业链链条，更好地带动群众“闻香”致富。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞/文 张光辉/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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