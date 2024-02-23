周公路·唐宫夜市新增牡丹文化节特别节目

昨日，记者获悉，从即日起至5月5日，每天19时至20时，在位于隋唐洛阳城国家遗址公园东侧的周公路·唐宫夜市，新增牡丹文化节特别节目——《神都狄探》国风机甲演艺。

昨日，记者获悉，从即日起至5月5日，每天19时至20时，在位于隋唐洛阳城国家遗址公园东侧的周公路·唐宫夜市，新增牡丹文化节特别节目——《神都狄探》国风机甲演艺。 昨日，记者获悉，从即日起至5月5日，每天19时至20时，在位于隋唐洛阳城国家遗址公园东侧的周公路·唐宫夜市，新增牡丹文化节特别节目——《神都狄探》国风机甲演艺。 该演艺将围绕牡丹诗词、来洛见闻、洛阳历史文化等方面与游客倾情互动。游客不仅可以赏牡丹、品美食，还能跟随“狄阁老”沉浸体验古代人探案，共享一场穿越古今的国风机甲盛宴。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 摄影报道）