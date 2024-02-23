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4月1日至15日洛阳旅游订单量增长约50%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 08:20

　　记者昨日获悉，美团、大众点评数据显示，牡丹文化节期间(4月1日至15日)，洛阳旅游订单量(含酒店民宿、景点门票、交通等)较去年增长约50%，其中女性游客订单量占比近七成。

　　清明小长假将至，外出游玩已经被不少人列入假期计划。数据显示，最受欢迎城市排名前十的分别为北京、上海、南京、武汉、西安、重庆、长沙、成都、洛阳、青岛。洛阳凭借新文旅“出圈”，成功跻身十大热门目的地。其中，北京是洛阳最大的省外客源地，西安、武汉、石家庄、天津等地紧随其后。

　　穿汉服、赏牡丹是来洛阳旅游不能错过的体验。数据显示，自3月以来，“洛阳汉服”搜索量位居全国前三，“赏花”搜索量周环比增长110%。4月汉服妆造预约量也明显增长，其中闺蜜组团仍是主流，在美团上线的“男士/儿童款汉服妆造”也颇受欢迎。

　　汉服体验除了在景区拍照打卡，还扩展到餐饮、住宿等多种消费场景。目前，洛阳部分酒店就为入住者提供汉服租赁服务，给客人带来穿越盛唐的独特体验。美团数据显示，2023年，洛阳市提供汉服相关团购产品的住宿商家数量同比增加5倍。

　　洛阳文旅热也为酒店餐饮业带来了大量客流。“现在我们店里的外地游客明显增多，工作日占七成以上，年轻消费群体成了主流。”我市一餐饮企业负责人介绍，近年，洛阳旅游淡旺季差异明显缩小，传统淡季逐渐成为旺季，游客也从“以团客为主”变为“团散兼备”。

　　美团研究院相关负责人表示，牡丹文化节期间，美团将推出“洛阳味道”专属堂食套餐等，通过美食、汉服、剧本杀等向全国游客推介洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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