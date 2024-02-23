洛阳这些单位每年至少组织一次疏散逃生演练

根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署安排，洛阳市将开展生产经营单位从业人员安全素质能力提升行动。 根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署安排，洛阳市将开展生产经营单位从业人员安全素质能力提升行动。 【高危行业从业人员】 深化提升危化品、矿山、金属冶炼、烟花爆竹等高危行业生产经营单位从业人员安全技能培训，严格安全生产知识、管理能力、安全技术培训等考核。 加强设备配备和设施建设，对安全生产培训机构基本条件开展一次全覆盖复查。2024年年底前，清退一批不符合条件的机构。 2025年年底前，洛阳市建成统一的“互联网+特种作业人员综合管理服务”系统，推动特种作业人员持证上岗。 【普通经营单位从业人员】 健全教育培训效果督导检查机制，2024年底前，全面细化完善生产经营单位各类从业人员安全生产教育培训的频次、内容、范围、时间等规定要求。 明确有关从业人员的安全准入机制以及不符合安全条件要求的退出机制，大力推动生产经营单位加强对外包外租等关联单位的安全生产指导监督，将接受其作业指令的劳务派遣、灵活用工等人员纳入本单位安全生产管理体系。 【提升疏散逃生避险意识】 生产经营单位每年至少组织开展一次疏散逃生演练，高危行业领域每半年至少组织一次疏散逃生演练，让全体从业人员熟知逃生通道、安全出口及应急处置要求。 督促生产经营单位及时修订应急预案，推动高危行业生产经营单位全面依法建设安全生产应急救援队伍，满足安全风险防范和事故抢险救援需要。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）