洛阳消防组织商场员工开展疏散演练

日前，洛阳市消防救援支队走进中州万达等商场，开展消防安全检查、消防安全知识培训及疏散演练活动，增强商业综合体抵御火灾能力，确保全市商贸领域消防安全形势持续稳定向好。
日前，洛阳市消防救援支队走进中州万达等商场，开展消防安全检查、消防安全知识培训及疏散演练活动，增强商业综合体抵御火灾能力，确保全市商贸领域消防安全形势持续稳定向好。
日前，洛阳市消防救援支队走进中州万达等商场，开展消防安全检查、消防安全知识培训及疏散演练活动，增强商业综合体抵御火灾能力，确保全市商贸领域消防安全形势持续稳定向好。
针对商场人员密集、流动性大的特点，防火监督人员介绍了初期火灾扑救、火灾隐患排查和预防方法，重点讲解了一旦发生火灾如何组织人员疏散等方面的知识，以提高商场管理人员的安全意识和疏散自救能力。
据介绍，洛阳市消防救援支队将持续为商场员工开展消防安全知识培训，指导其熟练掌握消防安全技能，为广大群众提供良好的消防安全环境。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）
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