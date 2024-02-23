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明晚举行！第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式亮点抢先看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.31 18:00

　　4月1日晚，第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式将在洛阳市上阳宫文化园举行。本次开幕式有何特色和亮点？有哪些精彩内容值得期待？日前，洛报融媒记者采访了第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式总导演路红莉。

　　3月30日16时许，洛报融媒记者来到开幕式彩排现场，只见演员们正在紧锣密鼓地排练，导演与演员们反复打磨细节，力求精益求精，为观众呈现一场精彩的开幕式。

　　“本次开幕式采取线上线下结合的形式，通过将AR技术与实景相融合，为观众带来一场沉浸感十足，兼具历史文化、国风国潮与青春时尚的视觉盛宴。”路红莉说。

　　路红莉介绍，开幕式演出前，将在上阳宫文化园举办一场特殊的迎宾仪式，通过上阳宫文化园广场上铺设的地屏，以及无人机吊装软屏等手段，以绚丽的视觉效果，营造不同时空的沉浸式牡丹光影秀，配合富有仪式感的迎宾礼，让八方游客感受洛阳的活力和热情。

　　“开幕式还邀请了刘宇、段奥娟等青年艺人加盟，借助他们的影响力，吸引更多年轻人关注牡丹文化节以及洛阳这座城市，持续推动洛阳‘出圈’。”路红莉说。

　　“灿照花海，牡丹盛开；撷一段芳华，映时光流彩……”据介绍，刘宇将演唱新歌《灿照花海》。伴随歌声，古代男女折花相赠与现代青年游园赏花等场景相互切换，讲述一场以花传情的浪漫故事。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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