洛阳地铁牡丹专列“偶遇”时刻表来了

“为了牡丹专列，我在站台等了40分钟。”“我比较幸运，刚到就遇上了牡丹专列。”……洛阳地铁牡丹专列3月28日上线后，受到了很多乘客的欢迎，但也出现了“几家欢喜几家愁”的局面。

“为了牡丹专列，我在站台等了40分钟。”“我比较幸运，刚到就遇上了牡丹专列。”……洛阳地铁牡丹专列3月28日上线后，受到了很多乘客的欢迎，但也出现了“几家欢喜几家愁”的局面。

3月30日，洛阳市轨道交通集团加班加点安排人手，为牡丹专列制定了专属时刻表。带着这两张表，咱去“打卡”牡丹专列，体验浪漫之旅吧。

需要提醒的是4月7日2号线牡丹专列需要检查无法上线，4月29日1号线牡丹专列需要检查无法上线，请合理安排其他时间前往“打卡”。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）