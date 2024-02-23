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央媒观洛丨河南洛阳：牡丹真国色 古都绽风华
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 光明日报 2024.03.31 09:39
洛阳牡丹 李晓楠摄/光明图片

　　“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹”……古往今来，文人墨客从不吝啬对牡丹的喜爱和咏颂。瞧，百花争艳的季节，雍容华贵的牡丹在河洛大地华丽登场了！

　　“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”，洛阳牡丹种植始于隋、盛于唐、甲天下于宋，有1500多年的栽培历史。魏紫、姚黄、赵粉、豆绿、洛阳红……9大色系、1000多个品种的牡丹或妖娆热烈，或淡雅端庄，只等你来邂逅那倾国倾城的美。3月21日，第41届中国洛阳牡丹文化节赏花活动启动，赏花期持续至5月5日。

　　作为首届牡丹花会发源地，王城公园一直是游客赏花的首选地。园内除种有800多个品种、15万余株牡丹花外，还有娱乐设施及动物乐园。今年牡丹文化节期间，王城公园将举办“豫见王城，国潮盛典”系列活动，演绎历史实景剧《王城大典》，推出“盛世编钟 华夏乐舞”“凤舞霓裳”等特色演出，让游客在赏花的同时感受洛阳深厚的历史文化底蕴。

　　要想在一个公园赏遍牡丹国色，中国国花园一定不能错过。种有1020多个品种、60余万株牡丹的中国国花园在牡丹文化节期间将通过复原“大唐皇家”游园盛会、“武皇赏花”等场景，演绎“秋翁遇仙记”“欧阳修牡丹记”等历史传说故事，向游客展示悠久的牡丹文化。

　　隋唐城遗址植物园同样是看牡丹的好去处。这里不仅有1200多个品种、30多万株争奇斗艳的牡丹，还会举办以“梦回隋唐，丹香光影”为主题的“昼赏牡丹夜观灯”游园活动，包括“花神迎宾”“贵妃赏花”等趣味民俗赏花，“隋唐潮迪狂欢夜”“谪仙夜宴”等特色夜游。

　　作为十三朝古都，洛阳的花香中，总是氤氲着浓郁的历史气息。今年牡丹文化节期间，洛邑古城、隋唐洛阳城、龙门石窟等热门景点常态化延时服务，开辟“夜间专场”，策划春季赏花专题线路和活动，如龙门石窟开展“花都牡丹开 龙门绘春色”系列主题文化旅游活动。

　　洛阳牡丹名品多，自谓天下无能过。这个春天，来神都洛阳，赴一场“国色天香”之约吧！（记者 王胜昔 通讯员 戚帅华）①
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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