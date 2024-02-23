4月1日至5月5日 洛阳古墓博物馆每天有两场免费讲解

4月1日至5月5日，洛阳古墓博物馆将每天两场推出两场免费讲解服务，时间分别为10时、14时。
4月1日至5月5日，洛阳古墓博物馆将每天两场推出两场免费讲解服务，时间分别为10时、14时。
30日，记者从洛阳古墓博物馆获悉，4月1日至5月5日，该博物馆取消周一闭馆惯例，周一到周日均正常开放，周五、周六延迟至20时闭馆(19时停止入馆)。
4月1日至5月5日，洛阳古墓博物馆将每天两场推出两场免费讲解服务，时间分别为10时、14时。如果您感兴趣，请根据时间安排，到该博物馆太虚殿内等候。
进入洛阳古墓博物馆参观须提前预约，您可通过该博物馆微信公众号提前五天预约门票，咨询电话(0379)62265740。(洛报融媒·洛阳网记者智慧通讯员刘子新)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605